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    9 Eylül İzmir Yarı Maratonu başladı

    10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, 3 bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.
    • 11.09.2022 - 07:30
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    9 Eylül İzmir Yarı Maratonu başladı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikleri Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’yla sürdürüyor.

    3 bin kişi katıldı

    10. kez startı verilen maratona 3 bin kişi katılırken, maraton düzenlendiği ilk yıldan bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış oldu.

    İHA'nın haberine göre, saat 07.00 itibari ile başlayan yarışta sporcular, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında ter dökecek.

    9 Eylül İzmir Yarı Maratonu başladı #1

    Dereceye giren sporculara ödül verilecek

    Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye giren sporcular, ödüllerini saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle alacak.

    9 Eylül İzmir Yarı Maratonu başladı #2

    9 Eylül İzmir Yarı Maratonu başladı #3

    9 Eylül İzmir Yarı Maratonu başladı #4


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