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90 bin lira harcadığı 12 binlik araç trafikten men edildi

90 bin lira harcadığı 12 binlik araç trafikten men edildi

12 bin liraya aldığı araca 90 bin lira harcayarak modifiye eden adamın aracına cezai işlem uygulandı.