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    90 bin lira harcadığı 12 binlik araç trafikten men edildi

    12 bin liraya aldığı araca 90 bin lira harcayarak modifiye eden adamın aracına cezai işlem uygulandı.
    • AA
    • 08.07.2020 - 17:17
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    90 bin lira harcadığı 12 binlik araç trafikten men edildi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir adamın hayalini kurararak alıp modifiye ettiği araç ihbar edildi.

    Modifiye araç tutkunu Ali Rıza A. 12 bin liraya hayalindeki aracı aldı. İnegöllü genç kendi zevkine göre aracını modifiye ederek 90 bin liralık modifiye yaptı.

    CEZA YAZDILAR

    40 bin lira değerinde ses sistemi takılan araç ihbar edilince trafik ekipleri aracı önce trafikte men etti. Ardından gence cezai işlem uyguladı.

    90 bin lira harcadığı 12 binlik araç trafikten men edildi - VİDEO

    Ekipler araca takılı olan ses sistemini de söktürdü. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

    90 bin lira harcadığı 12 binlik araç trafikten men edildi #1

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