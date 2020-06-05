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    Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 13:20
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    Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütleri ve teröristlerle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

    Bu kapsamda Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

    TOPLAM 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Açıklamada, böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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