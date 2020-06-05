- En Son Haber
- İç Haber
- Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.
- DHA
- 05.06.2020 - 13:20
Terör örgütleri ve teröristlerle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
TOPLAM 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.