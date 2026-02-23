Rakiplerine fark attı: İşte haftanın en çok izlenen dizisi

16-22 Şubat haftasına ait reyting tablosu açıklandı. Haftalık ölçüm sonuçlarına göre hangi yapım öne çıktı, hangi diziler ilk 10’da yer aldı? İşte ekran başındaki milyonların tercihini ortaya koyan haftanın en çok izlenen dizileri…
Televizyon dünyasında rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor.
Kış sezonunun iddialı yapımları ekran başında kıyasıya bir mücadele veriyor. İzleyicinin tercihi bir kez daha reyting sonuçlarına yansıdı.
16-22 Şubat haftasına ilişkin verileri açıklayan TİAK, zirve yarışında dengeleri değiştiren tabloyu ortaya koydu.
Peki, hangi diziler haftaya damga vurdu, kimler ilk 10’da yer aldı? İşte haftanın en çok konuşulan reyting listesi…
UZAK ŞEHİR ZİRVEDE
Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.
İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise A.B.İ. dizisi yer aldı. İşte haftanın en çok izlenen 10 dizisi:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi