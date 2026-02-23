İstanbul'da elektrik direğinin patlama anı kamerada

İstanbul'da elektrik direği nedeniyle gerçekleşen patlama, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Şişli ilçesinde, sokakta bulunan bir elektrik direğinde patlama, ardından da yangın meydana geldi.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlamaların artması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

OLAY ANI TELEFON KAMERASINA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Elektrik ekipleri, çalışmalarında direkte bulunan elektriği kesti.

Yapılan kontrollerde direkte ve tellerde hasar tespit edildi.

''KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAKTAN OLUYOR''

Diğer yandan yaşanan patlamalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları kayıt altına alan kişinin, ''Kaçak elektrik kullanmaktan oluyor'' dediği de duyuldu.