ABD'li Büyükelçi Satterfield, Selimiye Camii'ni beğendi

Camide sık sık fotoğraf çeken David Satterfield, Selimiye'yi "muhteşem" olarak niteledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Büyükelçi Satterfield, eşi Elizabeth Fritschle ve kızları Mary Parker, gezilerine Selimiye Camii ile başladı.

Büyükelçi Satterfield, cami hakkında kendilerine eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e sık sık soru sordu, bilgi aldı.

HÜNKAR MAHFİLİNE ÇIKTI

Müezzin mahfilini, mermere dantel gibi işlenmiş minberi uzun süre inceleyen Büyükelçi Satterfield hünkar mahfiline de çıktı.

Yere oturarak sık sık camiyi fotoğraflayan ve Selimiye'yi "muhteşem" olarak niteleyen Satterfield, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Edirne Büyük Sinagogu ve Sağlık Müzesi'ni de ziyaret etti.

SATTERFIELD EDİRNE'DE

Daha sonra Büyükelçi Satterfield'e saray tatlıları, eşi Elizabeth Fritschle'a da aynalı süpürge armağan edildi.

Ziyaretlerde Büyükelçi Satterfield'a, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell de eşlik etti.