Abdulkadir Uraloğlu: YHT'ler 16 yılda 97 milyon yolcu taşıdı

DHA

Türkiye'nin ulaşımda 20 yıllık büyük atılımı tüm alanlarda hissedildi.

Onlardan biri de demir yolu ulaşımı.

Anadolu ve Trakya adeta demir ağlarla örüldü, şehirler konforlu ve güvenli bir şekilde birbirine demir yollarla yakınlaştırıldı.

YHT'LER 2009'DA HAYATIMIZA GİRDİ

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Trenler (YHT) hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında Türkiye'nin ilk YHT hattını hizmete aldıklarını anımsatarak, "Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ankara-Konya hattını 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatlarını 2014'te, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatlarını 2022'de, Ankara-Sivas hattını 2023'te son olarak da Sivas-İstanbul hattını 2024 yılında vatandaşımızın hizmetine sunduk." dedi.

"20 ŞEHRE VE NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE YHT HİZMETİ SAĞLIYORUZ"

Her gün yaklaşık 32 bin kişinin YHT konforuyla seyahat ettiğini işaret eden Uraloğlu, "11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, "Yüksek Hızlı Trenler; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yapıyor. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat kombine taşımacılık yapılıyor. Yüksek Hızlı Tren ve otobüs ya da Yüksek Hızlı Tren ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"16 YILDA YHT'LER 95 MİLYON KİLOMETRE YOL KATETTİ"

Ankara'yı yüksek hızlı tren ağının merkezi haline getirdikleri belirten Uraloğlu, "Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 20,9 milyon, Ankara-Konya YHT Hattı'nda 21 milyon, Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda 36,1 milyon, Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 11 milyon 613 bin, Karaman-Ankara YHT Hattı'nda 2,4 milyon, Karaman-İstanbul YHT Hattı'nda 1,7 milyon, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 1,6 milyon, Sivas-İstanbul YHT Hattı'nda 482 bin, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı’nda 800 bin yolcuya hizmet verdik. 16 yılda YHT’ler 95 milyon kilometre yol katetti, yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı." dedi.