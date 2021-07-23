Adalar vapuruna binip Kadıköy'de kaybolan köpeğin sahibinden 10 bin liralık ödül

İstanbul'dan tatile gittiği Muğla'da köpeğinin kaybolduğunu öğrenenen Linet Gücel, köpeği bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Eyüp ilçesi Göktürk Mahallesi'nde yaşayan Linet Gücel ve eşi Suat Gücel, 'Carlos' adlı köpeklerini Büyükada'daki arkadaşlarına bırakıp tatile çıktı.

Ancak 20 Temmuz günü Jack Russell Terrier cinsi köpek, evin bahçesinden kaçtı.

Muğla Akyaka’ya giderken köpeklerinin kaybolduğu haberini alan çift, geri döndü.

TEK BAŞINA VAPURA BİNDİ, KADIKÖY SAHİLİNE GİTTİ

Çocuklarından ayırmadıkları 10 yaşındaki Carlos'u sokak sokak dolaşıp arayan Linet Gücel, araştırmaları sonucu köpeğinin tek başına Adalar vapuruna binip Kadıköy Vapur İskelesi'ne geldiğini, buradan Kadıköy sahiline doğru gittiği öğrendi.

KÖPEĞİNİ BULANA 10 BİN TL VERECEK

Gücel, Carlos'un en son görüldüğü Kadıköy ile Moda'daki cadde, mahalle ve sokaklardaki elektrik direkleri, reklam panoları ve billboardlara köpeğinin resimlerini astı. Linet Gücel, son olarak da sosyal medya hesabından, 'Carlos aranıyor, 10 bin TL ödül' paylaşımında bulundu.