'Adam olamamışsın' sözüne karar çıktı

Kayseri Adliyesi'nde tartıştığı gardiyana, "Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın" diyen şahsın sözleri; şeref, onur ve haysiyetini rencide edecek boyuta ulaşmadığı için hakaret sayılmadı.

Kayseri Adliyesi'nde bulunan danışma bürosuna gelen E.A., bir dava dosyasının bazı sayfalarının fotokopisini istedi.

Fotokopi biriminde görevli gardiyan R.İ., dosyanın tamamını çıkardı ve 70 TL masrafı olduğunu söyledi.

E.A. da yaklaşık 300 sayfa çıkan fotokopiyi istemediğini belirtince ikili arasında tartışma çıktı.

"GARDİYAN OLMUŞSUN AMA ADAM OLAMAMIŞSIN"

Tartışma sırasında şüpheli E.A., gardiyan R.İ.'ye “Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın, seninle görüşeceğiz.” dedi.

DAVALIK OLDU

Şikayet üzerine 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan E.A. hakkında dava açıldı. Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.A. ile şikayetçi gardiyan R.İ. hazır bulundu.

"ÖZÜR DİLEDİM"

Şikayetçi olmadığını belirten gardiyan R.İ., "Bana ön bürodan gelen evrakları çıkarıp sanığa verdim. E.A. da kabul etmedi. Ardından da suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Şikayetçi değilim." dedi.

Sanık E.A. ise "1- 2 sayfa evrak istedim. 300 sayfaya yakın evrak çıkarmışlar. Suç duyurusunda bulunacağını söyleyince ben de iddia edilen sözleri söyledim. Sorunun, ön bürodan kaynaklandığını öğrenince özür diledim." dedi.

HAKARET SAYILMADI

Mahkeme hakimi, sanık E.A.'nın söylediği sözün, kaba hitap tarzı olduğunu, kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edecek boyuta ulaşmadığı kanaatiyle 'hakaret' suçundan beraatine, gardiyanın şikayetini geri çekmesi nedeniyle de 'tehdit' suçundan davanın düşmesi yönünde karar verdi.