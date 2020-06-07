Adana polisinden huzur uygulaması

Kent genelinde 2 bin 565 personel ve helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2 bin 565 polis ve özel eğitimli 4 narkotik köpeğin katılımıyla kent genelinde 'güven ve huzur uygulaması' gerçekleştirdi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Denetimler sonucu aranması olan 10 kişi yakalanırken, ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda da denetimler yaptı.

2 BİN 565 POLİS GÖREV ALDI

2 bin 565 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 6 bin 17 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 159 araca çeşitli kabahatlerden 93 bin 295 TL ceza keserken, 27 aracı ise trafikten menetti.

Bunun yanı sıra 2 adet çalıntı motosiklet de uygulamada bulundu. 285 iş yeri denetlenirken toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası uyguladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 yaşından küçük 2 kişiye ise 1578 TL idari para cezası uygulandı.















