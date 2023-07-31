Adana'da 6 yaşındaki çocuk yorgun mermiyle yaralandı Adana'da 6 yaşındaki çocuk, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynarken sırtına yorgun mermi isabet etti. Yaralanan küçük çocuk, hayati tehlikeyi atlattı.

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İHA

Yorgun mermi bir çocuğu daha hedef aldı..

Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Meliha Beray Ergün oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynarken biranda yere yığıldı.

Aile, kızlarının sesini duymaları üzerine hemen aşağı indi.

Küçük kız, "Sırtımı herhalde böcek ısırdı, çok ağrıyor" dedi.

Yorgun mermi olduğu tespit edildi

Aile kızlarını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada çekilen ultrasonda Meliha’nın sırtına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Meliha’nın hastanede tedavisi sürüyor.

“Biz her gün orada silah sesi duyuyoruz”

Anne Canan Ergün, “Kızımın sırtına kurşun girmiş. Biz bunu ultrason sonucuyla öğrendik. Yetkilerin bunu araştırmasını istiyoruz. Biz her gün orada silah sesi duyuyoruz. Çocuklarımızı aşağı indirip oynatamayacaksak ne yapalım artık. Çocuklarımız artık korkuyor. Hayati tehlike şu anda yok” ifadelerini kullandı.

“Yetkili olmayan insanlar silah kullanmasın”

Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen anne Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: