Mersin'de rampaya çarpan tırdan fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü 3 yaralı

Mersin'de yapımı süren kaçış rampasına çarpan tırın kasasından savrulan mermerler park halindeki işçi minibüsünü parçaladı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 2'si işçi 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman arasındaki D-715 yolu Burunköy mevkiinde ham mermer taşı yüklü Y.G. idaresindeki tır, yapımı devam eden kaçış rampasına çarptı.
Tırın üzerindeki taşlar savrularak işçilerin park halindeki minibüsünü parçaladı.
Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Minibüsün içinde bulunan işçilerden Zafer Gezer (38), olay yerinde yaşamını yitirirken tır şoförü Y.G. ile işçiler B.Ç. ve M.T.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İncelemelerin ardından Gezer'in cansız bedeni de aynı hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)