Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Karabük merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S. idaresindeki minibüs, annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars P.'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
