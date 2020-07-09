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    Adana'da cinayete karıştığı sanılan şüpheli yakalandı

    Berber kalfasının öldürülmesine karıştığı iddia edilen şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 06:31
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    Adana'da cinayete karıştığı sanılan şüpheli yakalandı

     

    Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde dün, berber kalfası Aytekin Kıyga'nın çalıştığı iş yerinde öldürülmesine karıştığı iddia edilen M.T.'nin 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için hareket geçti.

    Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda olduğu tespit edilen ekipler, aracın geçiş güzergahlarında önlem aldı.

    Adana'da cinayete karıştığı sanılan şüpheli yakalandı #1

    ARAÇTA HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

    Polislerin, 'dur' ihtarında bulunduğu seyir halindeki otomobil, ikazlara rağmen ilerlemeye devam etti. Ekiplerin takip ettiği otomobil, yaklaşık 2 kilometre sonra Turgut Özal Bulvarı'nda durduruldu.

    Otomobildeki M.T.'yi gözaltına alan polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

    Adana'da cinayete karıştığı sanılan şüpheli yakalandı #2


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