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    Adana'da bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı

    Bez parçalarını birleştirip bebek süsü vererek dilenen ve ikinci kez polis ekiplerine yakalanan kadına para cezası uygulandı.
    • AA
    • 08.05.2020 - 16:26
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    Adana'da bez bebekle dilencilik yapan kadın yakalandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde Mithat Özhan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında dilencilik yapan E.Y.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Zabıta ekipleriyle birlikte bölgeye giden polisler, kadının kucağındaki bebeğin bez parçalarından oluşturulduğunu tespit etti.

    Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülen kadına 275 lira para cezası uygulanırken, şüphelinin dün de dilencilik yaparken yakalanıp para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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