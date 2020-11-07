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    Adana'da eğlence mekanına polis baskını

    Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapalı olması gerekirken açık olan eğlence mekanında bulunan 25 kişiye para cezası kesildi.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 08:42
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    Adana'da eğlence mekanına polis baskını

    İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesinde 4 Kasım tarihi itibariyle bazı işletmelerin eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı.

    Ancak saat 03.00 sıralarında Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve içerideki kişilerin alkol alarak eğlenmeye devam ettikleri bilgisine ulaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, söz konusu adrese baskın yaptı.

    25 KİŞİ YAKALANDI

    Mekana giren ekipler, kadınlı-erkekli 25 kişinin canlı müzik eşliğinde eğlendiğini tespit etti.

    Adana da eğlence mekanına polis baskını #1

    İŞLETME MÜHÜRLENDİ

    Yasağa uymayan 25 kişiye, TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'Koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenirken, işletme sahibine de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

    Adana da eğlence mekanına polis baskını #2

    Adana da eğlence mekanına polis baskını #3

    Adana da eğlence mekanına polis baskını #4

    Adana da eğlence mekanına polis baskını #5

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