Adana'da evin damında patlama: 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasında meydana gelen patlama çevrede panik ve korkuya neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ağır yaralanan İbrahim M. (22) ile Şefik Ü. (37), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Şefik Ü., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, İbrahim M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Binanın damında çok sayıda torpil maddesi bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 21.00 sıralarında ilimiz Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın damında çok sayıda torpil maddesinin henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucunda patlama meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye derhal sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen patlamada yaralanan 2 vatandaşımız sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış olup olayda yaralanan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir.