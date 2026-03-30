Sakarya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sakarya'da Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Şehit Mustafa Özen Sokak’ta müstakil bir evde gece saatlerinde henüz öğrenilemeyen sebeplerden yangın çıktı.
EVDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlerin yükseldiği esnada evin içerisindekilerin dışarı çıktığı öğrenildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, dumandan etkilenme ihtimallerine karşı ev sakinlerine tedbir amaçlı müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)