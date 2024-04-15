Adana'da feci kaza! Bisikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı Kozan ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, yol kenarında yürüyen 25 yaşındaki Furkan Yalım'a çarparak ağır yaraladı.

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DHA

Adana'da 13 Nisan'da Kozan ilçesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ACB 733 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan bisikletli sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı.

Yol kenarındaki yayaya çarptı

Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen Furkan Yalım'a çarptı. Yalım, metrelerce savrularak yere düşerken, otomobil sürücüsü ise durmayıp, hızla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalım, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Yalım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)