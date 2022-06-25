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    Adana'da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı

    Adana polisi kentte “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 2 bin 650 polis memuru iştirak etti.
    • 25.06.2022 - 03:04
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 03:06
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    Adana'da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı

    Adana'da Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 2 bin 650 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.

    3 bin 585 araç kontrole tabi tutuldu

    Uygulamada, 12 bin 539 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Trafik yönünden 3 bin 585 araç kontrol edildi. Yapılan araç kontrollerinde 1 aranan araç,2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Trafik yönünden 67 araca toplam 172 bin 439 TL para cezası uygulandı.

    Adana'da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı - Video

    Adana da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı #1

    6 iş yerine işlem yapıldı

    Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, usulsüzlük yapıldığı belirlenen 6 iş yerine işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 14 kişiye toplam 3 bin 878 TL para cezası uygulandı.

    Adana da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı #2

    Polis arama işlemlerine ağırlık verdi

    İHA'nın haberine göre, uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici delici alet, 4 gram esrar cinsi uyuşturucu, 2 gram metamfetamin ve 46 adet ectasy cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Adana da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı #3

    Adana da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı #4


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