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    Adana'da ikinci kez cam filmle yakalanan sürücü: Düşmanlarım var

    Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması şaşırttı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 10:41
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    Adana'da ikinci kez cam filmle yakalanan sürücü: Düşmanlarım var

    Adana Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.

    "YANIMA KORUMA VERİN"

    Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum.” diyerek kendini savundu.

    Adana da ikinci kez cam filmle yakalanan sürücü: Düşmanlarım var #1

    MASKE ÖZRÜ KURTARMADI

    Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi. Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.

    Adana cam film

    Adana cam film

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