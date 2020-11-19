Adana'da ikinci kez cam filmle yakalanan sürücü: Düşmanlarım var

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması şaşırttı.

Adana Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.

"YANIMA KORUMA VERİN"

Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum.” diyerek kendini savundu.

MASKE ÖZRÜ KURTARMADI

Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi. Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.





