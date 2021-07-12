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    Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı

    Adana'da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 21:09
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 21:42
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    Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı

    Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

    TÜRK BAYRAĞINI ÇÖPE ATTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı. Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

    Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı VİDEO

    Adana da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı #1

    Adana da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı #2

    Adana da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı #3

    Adana da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı #4

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