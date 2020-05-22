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    Adana'da kaçak teravih namazı

    Adana'da kaçak teravih namazı

    Adana'da bir grubun camide yasak olmasına rağmen teravih kılmaya çalışması üzerine polis müdahalede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 02:13
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    Adana'da kaçak teravih namazı

    Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı.

    Virüse karşı alınan tedbirler sayesinde, salgın tablosunda her geçen gün durumun iyiye gittiği gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanmaya devam ediyor.

    Adana'da bir grup, yasağa rağmen bir camide toplu şekilde teravih kılmak için bir araya geldi.

    Adana'da kaçak teravih namazı VİDEO

    POLİSE SALDIRANLAR GÖZALTINA ALINDI

    Durum hakkında bilgi alan polis, gruba müdahale etti.

    Müdahaleyle karşılaşan grup, polise saldırdı.

    Polise karşı koyan gruba göz yaşartıcı kaz kullanıldı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptan polise direnen 40 kişi  gözaltına alındı.

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