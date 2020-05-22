Adana'da bir grubun camide yasak olmasına rağmen teravih kılmaya çalışması üzerine polis müdahalede bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı.

Virüse karşı alınan tedbirler sayesinde, salgın tablosunda her geçen gün durumun iyiye gittiği gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanmaya devam ediyor.

Adana'da bir grup, yasağa rağmen bir camide toplu şekilde teravih kılmak için bir araya geldi.

Adana'da kaçak teravih namazı VİDEO

POLİSE SALDIRANLAR GÖZALTINA ALINDI

Durum hakkında bilgi alan polis, gruba müdahale etti.

Müdahaleyle karşılaşan grup, polise saldırdı.

Polise karşı koyan gruba göz yaşartıcı kaz kullanıldı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptan polise direnen 40 kişi gözaltına alındı.