Adana'da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı

Adana'da bir apartmanın dış cephesinden kahve dükkanında oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü.

Kahve içenlerin üstüne beton düştü

Beton parçalarının düşmesi sonucu kafe savaş alanına dönerken Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. isimli kişiler yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.

Bir yaralının durumu ağır

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.































