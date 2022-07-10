Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
364.771
-3.77%
BTXN Coin
7.45
1.91%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Adana'da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı

    Adana'da bir apartmanın dış cephesinden kahve dükkanında oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • 10.07.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü.

    Kahve içenlerin üstüne beton düştü

    Beton parçalarının düşmesi sonucu kafe savaş alanına dönerken Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. isimli kişiler yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.

    Bir yaralının durumu ağır

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Ekiplerin çalışması sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #1


    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #2

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #3

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #4

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #5

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #6

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #7

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #8

    Adana da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı #9


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Bayramın ilk firari kurbanlıkları
    Gündem

    Bayramın ilk firari kurbanlıkları

    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde
    Transfer dosyası

    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde

    Görüş Bildir