Adana'da kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

- Adana'da kamyon 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.
- Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
- Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde R.A. idaresindeki kamyon, 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü R.A., gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.