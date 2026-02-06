Abone ol: Google News

Adana'da kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Adana'da kamyonun çarptığı 86 yaşındaki adam yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 23:56
  • Adana'da kamyon 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.
  • Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde R.A. idaresindeki kamyon, 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü R.A., gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

