Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı

Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen restoranda şırdan yiyen 28 kişiye para cezası kesilirken, kendisi de ceza yiyen iş yeri sahibi ve çalışanlar ortalığı birbirine kattı.

Yeni normalleşme kapsamında koronavirüs salgınına yönelik önlemler, her ilin risk durumuna göre belirlenerek uygulanmaya devam ediyor. Ancak kimi esnaf ve vatandaşlar, bu yasakları ve önlemleri ihlalde ısrar ediyor.

ŞIRDANCIDA YEMEK YİYEN 28 KİŞİYE CEZA

AdanaSeyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken, Karacaoğlan Caddesi'ndeki bir şırdancı restoranında, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00'den sonra çok sayıda kişinin yemek yediğini gördü.

Restorana giren polis ekipleri, 28 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

İŞLETME SAHİBİ DE CEZA YEDİ

Ayrıca işletmenin sahibine de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

RESTORAN ÇALIŞANLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Polisin işlem yapmasının ardından restoran çalışanları, taşkınlık çıkardı. İş yerindeki bir çalışanın cep telefonu kamerasıyla çekip soysal medyada yayınladığı görüntülerde, masa ve sandalyelerin caddeye atıldığı görüldü.

Restoran sahibi, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı-Video