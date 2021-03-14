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    Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı
    • Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı

    Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı

    Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen restoranda şırdan yiyen 28 kişiye para cezası kesilirken, kendisi de ceza yiyen iş yeri sahibi ve çalışanlar ortalığı birbirine kattı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 02:43
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 04:57
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    Yeni normalleşme kapsamında koronavirüs salgınına yönelik önlemler, her ilin risk durumuna göre belirlenerek uygulanmaya devam ediyor. Ancak kimi esnaf ve vatandaşlar, bu yasakları ve önlemleri ihlalde ısrar ediyor.

    ŞIRDANCIDA YEMEK YİYEN 28 KİŞİYE CEZA

    AdanaSeyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken, Karacaoğlan Caddesi'ndeki bir şırdancı restoranında, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00'den sonra çok sayıda kişinin yemek yediğini gördü.

    Restorana giren polis ekipleri, 28 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

    İŞLETME SAHİBİ DE CEZA YEDİ

    Ayrıca işletmenin sahibine de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

    RESTORAN ÇALIŞANLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

    Polisin işlem yapmasının ardından restoran çalışanları, taşkınlık çıkardı. İş yerindeki bir çalışanın cep telefonu kamerasıyla çekip soysal medyada yayınladığı görüntülerde, masa ve sandalyelerin caddeye atıldığı görüldü.

    Restoran sahibi, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

    Adana'da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı-Video

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı #1

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı #2

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı #3

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden şırdancı ve çalışanları, ceza kesilince taşkınlık yaptı #4

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