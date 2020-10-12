Dolar
7.8942
0.4811%
Euro
9.3241
0.3249%
Altın
1923.26
-0.359%
Borsa
1176.42
0.9196%
G. Altın
487.874
0.044%
Bitcoin
89703.81
3.1144%
EXEN Coin
12.88
-0.93%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Adana'da maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçamadı

    Adana’da çocuk polisi okul önlerinde uygulama yaptığı sırada maskesi kolunda olan kız öğrenci kaçmaya çalıştı, ancak polis izin vermedi.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 11:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçamadı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde hem koronavirüs hem de yasaklı ürünlerin satılmaması için uygulama başlattı.

    Yapılan uygulama sırasında lise öğrencisi biri erkek 4 kişi, kaldırımdan polislerin olduğu yöne doğru gelirken polisi fark etti.

    Aralarında maskesini yüzü yerine koluna takan genç kız, polisi görünce kaçmaya başladı.

    Adana maske

    POLİS DURDURDU

    Bunun üzerine polis öğrencilere seslenerek durmalarını istedi, ancak onlar durmayarak kaçmaya devam etti. Polis bir süre sonra öğrencilere yetişti.

    Adana maske

    Polis, maskesini koluna takan kız öğrenciyi uyarıp yüzüne takmasını sağladı. Polis kimlik sorgusu da yapmak istedi.

    Adana maske

    KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Ancak kız öğrenci üzerinde kimliği olmadığını, numarasını da bilmediğini söyledi. Kız öğrenci çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Polis daha sonra uygulamasına devam etti.

    Adana maske

    Polis okul önlerinden geçen araçları da durdurup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Okul etrafındaki bakkallar da tek tek arandı.

    Adana maske

    Adana’da maskeyi koluna takan kız öğrenci VİDEO

    Adana maske

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir