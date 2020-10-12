Adana'da maskeyi koluna takan kız öğrenci polisten kaçamadı

Adana’da çocuk polisi okul önlerinde uygulama yaptığı sırada maskesi kolunda olan kız öğrenci kaçmaya çalıştı, ancak polis izin vermedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde hem koronavirüs hem de yasaklı ürünlerin satılmaması için uygulama başlattı.

Yapılan uygulama sırasında lise öğrencisi biri erkek 4 kişi, kaldırımdan polislerin olduğu yöne doğru gelirken polisi fark etti.

Aralarında maskesini yüzü yerine koluna takan genç kız, polisi görünce kaçmaya başladı.

POLİS DURDURDU

Bunun üzerine polis öğrencilere seslenerek durmalarını istedi, ancak onlar durmayarak kaçmaya devam etti. Polis bir süre sonra öğrencilere yetişti.

Polis, maskesini koluna takan kız öğrenciyi uyarıp yüzüne takmasını sağladı. Polis kimlik sorgusu da yapmak istedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ancak kız öğrenci üzerinde kimliği olmadığını, numarasını da bilmediğini söyledi. Kız öğrenci çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Polis daha sonra uygulamasına devam etti.

Polis okul önlerinden geçen araçları da durdurup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Okul etrafındaki bakkallar da tek tek arandı.

Adana’da maskeyi koluna takan kız öğrenci VİDEO