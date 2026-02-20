Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki motosikletin çarpmasıyla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Motosikletin yayaya çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi