Bursa'da kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde işçi Adil K.(44) imalathane önündeki kamyona mobilyaları yüklemeye başladı.
KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ, YARALANDI
Kamyonun kasasında yükleme yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi kafa üstü düşerek yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)