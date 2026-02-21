Kütahya'da akıma kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Ersöz, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Elektrik çarptığı belirlenen genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.