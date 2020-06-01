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    Adana'da nehir yatağında yaralı kadın bulundu

    Seyhan Nehri yatağında yaralı halde bulunan Yeter Dikmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 01.06.2020 - 10:54
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    Adana'da nehir yatağında yaralı kadın bulundu

    Adana'nın Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün ayaklarında bir kadının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, suyun daha önceden kesildiği nehrin yatağına girerek yaralı Yeter Dikmen'e müdahale etti.

    HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    Seyyar sedyeyle nehir yatağından çıkartılan Dikmen, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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