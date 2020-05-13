Adana'da sokağa çıkan çocuklar sulama kanalına daldı

Adana'da, sokağa çıkma yasağının 4 saatliğine kaldırılmasıyla 0-14 yaş aralığındaki çocukların çoğu park ve bahçelere akın gitti. Bazı çocuklar, tehlikeye rağmen sulama kanalına girdi.

Koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı çocuk ve gençlerden 0-14 yaş arasında olanlara, 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni çıktı.

Çocukların çoğu parklara akın ederken, bazıları ise hava sıcaklığının 32 dereceyi bulması nedeniyle her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek, hayatını tehlikeye attı.

FIRSAT BİLİP, KANALA ATLADILAR

Uzun zamandır evden dışarı çıkmadığını ve bunaldığını söyleyen Murat Gül (14), yasağın kalkmasını fırsat bilerek sulama kanalına girdiğini söyledi.

"YÜZMEYİ BURADA ÖĞRENDİM"

Gül, "Burada boğulma riskinden korkmuyorum, çünkü genelde yüzme bilmeyenler boğuluyor. Ben yüzmeyi burada öğrendim ve yüzmeyi çok iyi biliyorum. Yüzücülük sertifikalarım bile var." dedi.