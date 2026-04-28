Adana'da sulama kanalına düşen kişi can verdi

Adana'da sulama kanalına düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yürürken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
49 yaşındaki Yüksel D., itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ AMA YETMEDİ
Sağlık ekipleri kalbi duran Yüksel D.'yi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
