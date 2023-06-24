Adana’da termometreler 47 dereceyi gördü Sıcak hava dalgası, Adana’yı vurdu. Araç termometrelerinin 47 dereceyi gösterdiği kentte, park ve bahçeler boş kaldı. Sokağa çıkmak zorunda olanlar da sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

İHA

Haziran ayının son gönlerine yaklaşılırken, hava sıcaklıkları iyiden iyi arttı.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

47 dereceyi gördü

Araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi.

Kent genelinde park ve bahçeler boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise sıcak hava dalgası ve nemin etkisinden kurtulmak için merkez Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’na gitti.

Tişörtünü çıkarıp, gezen oldu

Sıcaktan bunalan bir genç tişörtünü çıkartarak gezerken, bazıları da son derece tehlikeli olan sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Vedat Altın, “Böyle giderse, 50 dereceyi geçecek havalar. Evden çıktım biraz hava alayım dedim ama burası da çok sıcak. Sıcaktan durulmuyor.” dedi.

"İnsanlar, sıcaktan dolayı çok sinirli"

Can Çerçi ise “Bu sıcaklıklarla biz ne yapacağız? Yazın kimse yok. Kanalda yüzen adamlar haklı. Hava sıcak olduğu için ne yapsınlar, kanalda serinliyor insanlar. İnsanlar, Adana’da bu sıcaktan dolayı çok sinirli. Araba ateş gibi. İnsanlar yanıyor içeride sonra trafikte kavga ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yaşar Özcan Aytaş ise havanın çok sıcak olduğunu akşamları dahi sulama kanalına girerek yüzdüğünü söyledi.