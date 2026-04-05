Adana'da uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi, ev ve iş yerlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Sentetik ecza üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 iş yeri, 1 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 ton 259 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo, çok sayıda üretim makinesi ele geçirildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin 846 uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.