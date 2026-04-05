81 ilde yeniden: 9 Nisan'dan itibaren...

Nisan ayının ilk günleri ılık bir hava hakim olması, bahar havasını getirdi.

Güneşin yüzünü göstermesi ile yükselen termometreler, yazın yaklaştığını hissettirdi.

Ancak, bu heves kısa sürecek.

Meteoroloji kaynakları ve özellikle Hava Forum tarafından yapılan paylaşımlara göre, 9 Nisan Perşembe günü itibarıyla yurt genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak.

LAPA LAPA YAĞACAK

Bu kapsamda İstanbul’da sıcaklıkların sıfıra kadar düşmesi beklenirken, doğu illerinde kış yeniden yüzünü gösterecek.

Özellikle Erzurum için dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Kentte perşembe gününden itibaren kar yağışı görülebileceği ve yer yer lapa lapa kar beklendiği ifade ediliyor.