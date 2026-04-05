Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası

Tuzla’dan Hırvatistan'a gitmek üzere hareket eden Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki ‘ELBUS’ isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı.

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

BÖLGEYE KURTARMA ARAÇLARI SEVK EDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-20', 'Kurtarma-16’ ve 'Kurtarma-15' bölgeye sevk edildi.

Boğaz'dan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.