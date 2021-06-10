Adana'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde kalan 75 yaşındaki yaşlı kadının güvenlik ve hemşireler tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Darp raporu alan kadın hastaneden şikayetçi oldu.

Adana'da şeker, kalp ve tansiyon hastası olan Güzide Gür (75), 31 Mayıs'ta rahatsızlanarak merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan acil müdahalenin ardından doktor, Gün'ün 1 hafta yoğun bakımda yatması kararı aldı.

4 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Yaşlı kadın, yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra iddiaya göre koronavirüs gerekçesiyle ailesiyle görüştürülmedi. Ayrıca yaşlı kadın, hasta bakıcı, hemşire ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi tarafından da darbedilip tehdit edildiği ileri sürüldü.

Adana'da yaşlı kadın yoğun bakımda darbedildi VİDEO

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR

7 Haziran günü taburcu olduktan sonra Güzide Gür, eve gittiğinde ailesinin morlukları fark etmesi üzerine başından geçen olayı anlattı. Bunun üzerine aile önce darp raporu aldı ardından da Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne giderek hastaneden şikayetçi oldu.

HASTANE YÖNETİMİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yaşlı kadının çocukları, hastaneye gittiklerinde ise herhangi bir muhatap bulamadı. Hastane yönetimi ise iddiaları kabul etmedi. Hastane yönetimi, Güzide Gür’ün nöroloji hastası olduğunu, geceleri kriz geçirdiğini, ne yaptığını bilmediğini ve kendisine zarar verdiğini belirtti. Ayrıca yönetim, hastanın kolundaki morluklarında serum ve iğneden olduğunu, bacağındaki morlukların ise kendisine zarar verdiği için yaşandığını söyleyerek darp iddialarını kabul etmedi. Ayrıca hastane yönetimi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerindeyse hastanın gece saatlerinde sondasını çıkarıp çöp kutusuna attığını, bu kutuyu da çalışanlara fırlattığını gördüklerini söyledi.

''DOKTOR İSTEDİĞİNİZ KADAR İŞKENCE YAPIN DEDİ''

Şeker, kalp ve tansiyon hastası Güzide Gür, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini isteyerek, “Beni 2 erkek tuttu yakaladı, ben ‘Kurban olayım bırak beni’ dedim ama bırakmadı. Bana ‘Doktor istediğiniz kadar işkence yapın’ dedi. Doktor demiş. Hastaneye gidersem ben o 4 kişiyi tanırım. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Öte yandan Güzide Gür, yoğun bakımdayken kendisine bayılana kadar sert bir şekilde 4 iğne yapıldığını söyledi.

''ANNEMİ BAĞLAMIŞLAR''

Yaşlı kadının kızı Hanse Çambel ise annesinin işkence gördüğünü öne sürerek, “Annemi hastaneye yatırdığımızda annem diyor ki resmen bana işkence yaptılar. 3 erkek 1 kadın tarafından işkence görmüş. Annemi bağlamışlar. Annem ‘yapmayın’ diyerek yalvarmış ama onlarda ‘Doktorun izniyle biz sana böyle yapıyoruz’ demişler. Biz annemi sağlam, ayakta gönderdik. Geldiğinde resmen ölü gibiydi. Kollarında, bacak tarafında ve vücudunun başka yerlerinde morluklar var” ifadelerini kullandı.

Annesinin ölümle de tehdit edildiğini söyleyen Çambel, “Anneme birde orada çuval göstermişler. Seni bu çuvala katarız, ya dağa, ya da suyun içerisine atarız demişler. Ayrımcılık yapmışlar. Darp raporu aldık, şikayetçiyiz” dedi.