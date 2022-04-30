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    • Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti

    Otobüste kalbi duran yaşlı bir kadını otobüs şoförü güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüs içerisindeki kameraya saniye saniye yansıdı.
    • 30.04.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 10:29
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    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde kızı Şemsi Kaplan (44) ile birlikte 01 J 0100 plakalı otobüse binen 82 yaşındaki Fatma Demirkol, bir anda fenalaştı.

    Şoför Bilal Üzüm, otobüsü hemen kenara çekerek ambulansı aradı.

    Bu sırada yaşlı kadının kızı ise bakkala su almaya gitti.

    Kalbi durdu

    O anda otobüstekiler yaşlı kadının nabzını kontrol ederken, Demirkol’un kalbi durdu.

    Bunun üzerine otobüs şoförü Bilal Üzüm ise hemen güzergahını değiştirerek Demirkol’u merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü.

    Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi VİDEO

    O anlar güvenlik kamerasında

    Hastanede hemşire ve doktorların müdahalesiyle yaşlı kadın tekrardan hayata döndü.

    O anlar otobüs içerisindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti #1

    “Allah şoförden razı olsun”

    İHA’ya konuşan Fatma Demirkol, otobüs şoförüne teşekkür ederek, “Bir anda fenalaştım ve kendimden geçtim. Beni otobüs hastaneye getirdi. Allah şoförden razı olsun. Şu anda çok iyiyim.” dedi.

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti #2

    Kadının durumu iyi

    Hemşire Fatma Yanıkkollu ise hastanın durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bir anda acile bir otobüs korna çalarak geldi. Hemen dışarıya çıktık ve hastamızın solunumu durmuştu. Hemen hastamızı acil servise aldık ve hava yolu açıklığını sağladık. Şu anda hastamızın durumu iyi.” diye konuştu.

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti #3

    “Kim olsa aynısını yapardı”

    Otobüs şoförü Bilal Üzüm de insanlık görevini yaptığını söyleyerek, “Bir anda teyzenin nabzı durunca ambulansı beklemeden rotamdan çıkıp özel bir hastaneye gittim. İnsanlık görevimizi yaptık. Teyzemiz şu anda iyiymiş. Hastaneye yetiştirdiğimizde teyzemiz nefes almıyordu. Ben insanlık görevimi yaptım. Kim olsa aynısını yapardı.” ifadelerini kullandı.

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti #4


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