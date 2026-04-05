Adana'daki sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adana'da sağanak yağış...

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Selçuk Özcan yönetimindeki bir pikap, sokakta biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

Sürücü ve yanında yolcu konumundaki kişi aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, aracın tavanındaki iki kişiyi botla kurtardı.

"ASKİ'NİN SORUMSUZLUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Aracın çalıştığı firmaya ait olduğunu ifade eden Özcan, "Patronlarıma ne diyeceğimi bilmiyorum.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) sorumsuzluğu olduğunu düşünüyorum." dedi.

APARTMANIN İSTİTNAT DUVARI DEVRİLDİ

Öte yandan, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı devrildi.

Aynı bölgede birçok sokağın birleştiği eğimli yolda yaklaşık yarım metrenin üzerinde dolu birikintisi oluştu.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Burada bir minibüs de yağmur suyuyla sürüklenerek zarar gördü.

Aracın sürücüsü Ahmet Çiçek, aracını temizlemek için yol kenarına park ettiği sırada sağanak ve dolu yağışının başladığını ve bu sırada aracının sürüklenerek zarar gördüğünü ifade etti.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.