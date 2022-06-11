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    Adıyaman'da akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı

    Adıyaman Gölbaşı'nda bir akaryakıt istasyonunda LPG pompasının alev alması sonucu patlama yaşandı.
    • 11.06.2022 - 23:50
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 00:25
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    Adıyaman'da akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı

    Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda,  LPG pompasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

    LPG pompası alev aldı, patlama yaşandı

    Çıkan yangın LPG pompasını kısa sürede alevler sardı. İstasyon çalışanları ve araç sahipleri yangın çıkınca araçları çekmek istedi. Tam da bu esnada LPG pompasında patlama meydana geldi.

    Patlama ile birlikte panik yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Alevlerin yükseldiği akaryakıt istasyonundaki yangın geceyi aydınlattı. Çalışanlar, LPG tankının vanasını kapatarak, yeni patlamaların olmasının önüne geçti.

    Adıyaman'da akaryakıt istasyonunda patlama VİDEO

    İstasyonda maddi hasar oluştu

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

    Adıyaman da akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı #1

    "Çay içiyorduk, bir baktık alev aldı"

    Görgü tanığı Eyüp Dağlılar, “Biz çay içiyorduk oradan bir ses geldi, bir baktık alev aldı. Ondan sonra bir patlama oldu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye de geldi. Bu sırada biz yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı #2

    Adıyaman da akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı #3

    Adıyaman da akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı #4


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