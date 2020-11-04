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    Adıyaman'da dilencinin günlük kazancı: 1165 TL

    Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde asgari ücretin yarısı kadar para çıktı.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 16:53
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    Adıyaman'da dilencinin günlük kazancı: 1165 TL

    Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş kavşağındaki trafik ışıklarında dilenen yaşlı bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

    Dilenen M.K., isimli şahıs zabıta ekiplerince karakola götürülerek burada hakkında işlem yapıldı.

    M.K., isimli şahsın yapılan üst aramalarında bir günlük hasılatı olan 1165 TL çıktı.

    PARAYA EL KONULDU

    Duygu sömürüsü yaparak toplanan paralara el konulurken, yapılan işlemlerin ardından M.K., serbest bırakıldı.

    dilenci

    dilenci

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