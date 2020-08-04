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- Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
Kurtarılmayı bekleyen yaban domuzunun, vatandaşların "gel" diye seslenmesine rağmen bir süre yüzmeye devam ettiği o anlar dikkat çekti.
- İHA
- 04.08.2020 - 15:49
Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen ve suda yüzen yaban domuzunu gören vatandaşlar, olaya müdahale etmek istedi.
Vatandaşların “gel” diye seslendiği yaban domuzu sudan çıkmayarak, yüzmeye devam etti.
ÖZEL APARAT İLE KURTARILDI
Vatandaşlar ise durumu belediye ekiplerine bildirdi. Samsat Belediyesi ekipleri, sokak köpeklerini yakalamada kullanılan özel aparat ile yaban domuzunu yakaladı.
Güçlükle sudan çekilip çıkartılan yaban domuzu, boynundaki aparatın çıkartılmasıyla vatandaşların yanından hızlıca uzaklaştı.
Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı ViDEO