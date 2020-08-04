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Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı

Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı

Kurtarılmayı bekleyen yaban domuzunun, vatandaşların "gel" diye seslenmesine rağmen bir süre yüzmeye devam ettiği o anlar dikkat çekti.