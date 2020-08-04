Dolar
6.9669
0.2042%
Euro
8.2142
0.2722%
Altın
1974.86
-0.0991%
Borsa
1095.89
-2.7517%
G. Altın
442.078
0.0735%
Bitcoin
77464.39
-2.2602%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı

    Kurtarılmayı bekleyen yaban domuzunun, vatandaşların "gel" diye seslenmesine rağmen bir süre yüzmeye devam ettiği o anlar dikkat çekti.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 15:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı

    Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen ve suda yüzen yaban domuzunu gören vatandaşlar, olaya müdahale etmek istedi.

    Vatandaşların “gel” diye seslendiği yaban domuzu sudan çıkmayarak, yüzmeye devam etti.

    ÖZEL APARAT İLE KURTARILDI

    Vatandaşlar ise durumu belediye ekiplerine bildirdi. Samsat Belediyesi ekipleri, sokak köpeklerini yakalamada kullanılan özel aparat ile yaban domuzunu yakaladı.

    Güçlükle sudan çekilip çıkartılan yaban domuzu, boynundaki aparatın çıkartılmasıyla vatandaşların yanından hızlıca uzaklaştı.

    Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı ViDEO

    Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı #1

    Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı #2

    Adıyaman'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı #3

    Görüş Bildir