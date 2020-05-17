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    Adıyaman'da menfez çukuruna düşen araçta 2 kişi öldü

    Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu baba-oğul hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 05:06
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    Adıyaman'da menfez çukuruna düşen araçta 2 kişi öldü

     

    Adıyaman'da Kahta- Diyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde babasını doktora götüren Eshat Çayır (57) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol çalışması sırasında açılan çukura düştü.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -1

    BABA-OĞUL OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

    AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Eshat ve babası Osman Çayır'ın (88) yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Eshat Çayır'ın eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Tedaviye alınan Üveyş Çayır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -2

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -3

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -4

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -5

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -6

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -7

    Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü -8

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