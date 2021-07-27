Adıyaman'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Adıyaman istikametine doğru giden H.Y idaresindeki araç refüje çarptı. Gerçekleşen kazada 3 kişi yaralanırken, H.Y yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa istikametinden Adıyaman'a doğru gelmekte olan H.Y idaresindeki otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun Kuyulu mevkiinde refüje çarparak tarlaya yuvarlandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİPLER GELDİ

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan C.B, E.H ve 2 yaşındaki Ç.Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ve polis trafik bölge ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince de yaralılara müdahale edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden sürücü H. Y'nin ehliyetinin olmadığı ve cenazesinin ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



