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    Adıyayaman'da dev çekirge görüntülendi

    Göl kenarından dev çekirge gören çift, şaşkınlığını gizleyemedi.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 12:12
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    Adıyayaman'da dev çekirge görüntülendi #1

    Adana Gölbaşı'nda dev çekirge, göl kenarına giden bir çift tarafından görüntülendi.

    Yaklaşık 25 santimetrelik dev, etçil çekirge türü Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu üzerinde bir çiftin karşısına çıktı.

    Çekirgeyi gören vatandaş gözlerine inanamadı. Çekirgenin iriliği, çene ve bacaklarındaki dikensi yapıdan dolayı paniğe kapıldı.

    Adıyayaman'da dev çekirge görüntülendi - VİDEO

    "HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR ÇEKİRGE GÖRDÜM"

    Çekirgeyi gören Eyüp Dağlılar, "45 yaşıma geldim ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm boyun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetre kadar olabilir bu çekirgeler ekili arazilere zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

    Adıyayaman'da dev çekirge görüntülendi #2

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