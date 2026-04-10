Adli tatil takvimi 2026: Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri

Yargı camiasının her yıl belirli bir dönemde ara verdiği adli tatil süreci, 2026 yılı için de gündemdeki yerini aldı.

Mahkemelerde işi olan vatandaşlar ve hukuk alanında görev yapanlar, adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler ve icra daireleri belirli işlemleri yürütse de, rutin davaların büyük bir kısmı yeni adli yıla kadar erteleniyor.

Peki, 2026 yılında adli tatil hangi tarihler arasında uygulanacak? İşte tarihleri...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor.

ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026

Adli tatil 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmi olarak başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.