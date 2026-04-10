Çorum TOKİ kurası canlı yayın ekranı: Sonuçlar nereden öğrenilir

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum etabında kura süreci için geri sayım başladı.

Başvurularını tamamlayan vatandaşların yakından takip ettiği süreçte, hak sahiplerini belirleyecek çekilişin tarih ve saati netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek kura çekimi, noter huzurunda yapılacak ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla vatandaşlara aktarılacak.

Peki, TTOKİ Çorum kura çekilişi nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar…

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TOKİ, Çorum’da gerçekleştirilecek konut kura çekimine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklamaya göre kura çekimi 10 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Çekiliş vatandaşların anlık olarak takip edebilmesi için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahipliği bilgileri dijital ortamda erişime açılacak.

Kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve vatandaşlar aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla hem TOKİ’nin resmi sitesi hem de e-Devlet aracılığıyla sorgulama yapabilecek.