Abdulkadir Uraloğlu: Mart'ta 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2026 yılı Mart ayı kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk çeyreğinde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının 56, kruvaziyer yolcu sayısının ise 93 bin 787 olduğunu belirtti.

"MART AYINDA LİMANLARIMIZA 26 KRUVAZİYER GEMİ UĞRAK YAPTI"

Mart ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Mart ayında limanlarımıza 26 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. 2026 Mart ayı, 41 bin 39 yolcu ile Mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı."

İSTANBUL LİMANLARI ZİRVEDE

Uraloğlu, mart ayında İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemi ile 13 bin 307 kruvaziyer yolcu, Kuşadası'na 7 kruvaziyer gemi ile 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 kruvaziyer gemi ile 9 bin 723 yolcu, diğer limanlara da 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 818 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti.

"EN FAZLA KRUVAZİYER GEMİNİN UĞRAK YAPTIĞI LİMAN İSTANBUL OLDU"

Üç aylık verilere ilişkin de Uraloğlu, şöyle devam etti:

2026 yılının ilk üç ayında İstanbul limanları 18 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu.



İstanbul limanlarını sırasıyla 17 kruvaziyer gemi ile Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti.



Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu.



İstanbul limanlarını sırasıyla 27 bin 467 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcu ile Kuşadası Limanı takip etti.