Adliye katibi maaşları 2025: Nasıl katip olunur? İşte şartları

Adalet sisteminin en önemli destek unsurlarından biri olan adliye katipleri, mahkemelerde hem hakimlerin hem de savcıların en büyük yardımcısı olarak görev yapıyor.

2025 yılında maaşlarıyla birlikte mesleğe giriş koşulları da en çok merak edilen konular arasında.

Hizmet yılı, derece-kademe, ek ödemeler ve çalışılan şehir gibi faktörlere göre katip maaşları değişebiliyor.

Peki, adliye katibi ortalama ne kadar maaş alıyor? Adliye katibi nasıl olunur, şartları neler? İşte tüm ayrıntılar…

ADLİYE KATİPLERİ NE İŞ YAPAR?

Adliyelerde duruşma salonlarının sessiz kahramanları olan zabıt katipleri, mahkemelerin işleyişinde kritik bir rol üstleniyor.

Tutuk tutma, belge hazırlama ve yazışmaları düzenleme gibi görevleri yürüten katipler, adalet sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

En yoğun olarak Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerde istihdam ediliyor.

2025 yılı itibarıyla zabıt katiplerinin maaşları, derece, kıdem ve ek ödemelere göre değişiklik gösteriyor.

ADLİYE KATİBİ MAAŞLARI 2025

Yeni başlayan katip maaşı yaklaşık 51.000 TL – 59.000 TL arası değişmektedir.

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara yılda iki kez toplu sözleşme zammı uygulanır.

Ayrıca evli ve SGK güvencesi olmayan eşler için 750 TL, çocuk başına ise 500 TL ödenmektedir.

ADLİYE KATİBİ NASIL OLUNUR?

Katip olabilmek için adayların öncelikle lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekiyor. Mezuniyet sonrası ise adayların KPSS sınavına girerek yeterli puanı elde etmeleri gerekiyor.

Bu puanı alan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılma hakkı kazanıyor. Sınavda başarılı olanlar, adliye katibi olarak atanabiliyor.

ŞARTLARI NELER?

- Adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Örneğin, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olmak şarttır.

- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) aşağıdaki puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir:

Lisans Mezunları: KPSSP3

Ön Lisans Mezunları: KPSSP93

Ortaöğretim (Lise) Mezunları: KPSSP94

- Adayların aşağıdaki bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir:

Hukuk Fakültesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Ön Lisans Programı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Lise veya dengi okulların adalet/bilişim teknolojileri alanları

- Uygulamalı sınavda, 3 dakikada en az 90 kelimeyi hatasız ve tekrarsız yazabilmek gerekmektedir.

- Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.